Мінсоцполітики планує провести індексацію пенсій всім категоріям – Лазебна

Міністерство соціальної політики працює над ініціативами щодо проведення індексації пенсій для всіх пенсіонерів.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі «Українського радіо», що транслювався на сторінці Мінсоцполітики у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Не індексуються не тільки пенсії чорнобильців, а ще багато інших. Тому ми собі поставили теж таке завдання: виправити ці недоліки в законодавстві. І вже в нас є такі ініціативи - зробити так, щоб індексація пенсії була без винятків для всіх пенсіонерів. Це не тільки чорнобильські пенсії, і військові не індексуються, це і державні службовці, і науковці, і журналісти. Тому я хочу, щоб люди знали, що є така проблема, і її треба виправляти», - зазначила Лазебна.

Як повідомлялося, в Україні 1 травня проведена індексація пенсій згідно з постановою № 251 Кабінету Міністрів «Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» від 1 квітня 2020 року.

Окрім того, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Фото: Мынсоцполытики