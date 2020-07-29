Мінсоцполітики здійснюватиме пілотний проєкт монетизації „пакунку малюка” – Лазебна

Міністерство соціальної політики, на виконання рішення уряду, з 1 вересня розпочинає реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Мінсоцполітики з 1 вересня розпочинає реалізацію пілотного проекту по монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", - сказала вона.

Лазебна також пояснила, що урядом 29 липня прийнято рішення розпочати з 1 вересня реалізацію пілотного проєкту „Монетизація одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” у 2020–2021 роках.

Зазначений проєкт передбачає такі кроки:

- запровадження цільової грошової компенсаційної виплати замість натуральної допомоги „пакунок малюка” у розмірі 5 тис. гривень;

- забезпечення із залученням АТ „Комерційний банк „ПриватБанк” відкриття громадянам, у яких народилась дитина, рахунку із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну картку;

- встановлення норми, що батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль;

- залучення до реалізації пілотного проєкту на договірних засадах закладів роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених дитячих товарів та товарів для породіль за спеціальною соціальною карткою.

Лазебна уточнила, що фактично „пакунок малюка” будуть видавати у тих регіонах, де вони є в наявності, а потім, відповідно до прийнятої постанови, за таким алгоритмом: батьки новонароджених звертаються до АТ „КБ „ПриватБанк” для відкриття рахунку, а надалі – до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення батьками подається заява з необхідними документами.

Батьки мають право протягом року самостійно використовувати призначену грошову компенсацію у безготівковій формі на придбання товарів у закладах торгівлі, які долучились до публічного договору про реалізацію пілотного проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 29 липня прийняв рішення про запровадження виплати 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість видачі пакунків малюка.