Неотримані “бебі-бокси”: на виплату компенсацій чекають 875 родин на Вінниччині

На Вінниччині станом на середу, 29 липня, на компенсацію за не отримані "пакунки маляти" очікують 875 родин.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник голови Вінницької ОДА Наталя Заболотна.

"Станом на кінець липня в області до органів соціального захисту населення надійшло 875 заяв та відповідних довідок про не отримання "пакунка маляти" в закладі охорони здоров’я на день виписки новонародженої дитини. Усім цим родинам буде виплачено грошову компенсацію за не отриману одноразову натуральну допомогу у вигляді "бебі-бокса", - повідомила Заболотна.

За її словами, наразі в області очікують на ухвалення відповідної урядової постанови, яка забезпечить надходження коштів у регіони. Спочатку компенсацію виплатять тим, хто "пакунок маляти" на даний час при народженні дитини у 2020 році не отримав. Надалі ж забезпечать регулярні виплати родинам, у яких діти народжуватимуться надалі.

"Хочу нагадати, що для подальшого забезпечення пакунками у 2020 році на державному рівні централізована закупівельна організація – державна установа "Професійні закупівлі" розпочала процедуру закупівлі. Проте, 30 червня, за результатом розгляду скарг учасників закупівлі, АМКУ прийняв рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Тому Мінсоцполітики розробило проєкт урядового рішення, яким передбачає запровадити додаткову допомогу у розмірі 5 тис. грн. Пакунки, які видавались з початку року, вартували разом з доставкою та самою коробкою 3820 грн», - сказала посадовиця.

Вона уточнила, що наразі Міністерством соціальної політики України розробляється порядок отримання зазначеної цільової допомоги. Попередньо планується, що ці кошти нараховуватимуться на окремий картковий рахунок і використовуватимуться на забезпечення потреб дитини. Ця сума не буде враховуватись під час обрахунку субсидій та інших видів допомог.