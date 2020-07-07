На Донеччині почалася виплата компенсацій за неотримані пакунки малюка - ОДА

У Донецькій області почали виплачувати грошові компенсації за неотримані «бебібокси» - пакунки малюка.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

«Виплата грошової компенсації за неотримані «бебібокси» у Донецькій області розпочинається 6 липня... Розмір такої одноразової виплати складає 3250 гривень на кожну народжену з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року дитину. За даними Міністерства соціальної політики України, розмір компенсації відповідає середній вартості пакунка малюка протягом 2018-2019 років», - йдеться у повідомленні.

За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, з проєктом «Пакунок малюка» у регіоні були проблеми, але зараз вони вирішені коштом обласного бюджету, а це близько 46 млн грн. «Можливість отримати грошову компенсацію матимуть 14 200 породіль», - уточнив очільник області.

В ОДА зазначили: очікується, що у 2020 році програма допомоги породіллям буде переглянута урядом та реалізовуватиметься в іншій формі.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року в Україні стартувала кампанія видачі так званих бебібоксів (пакунків малюка) породіллям. Донецька область не підписала угоду про виділення з обласного бюджету коштів на цю програму, оскільки мала зауваження до угоди.

Поки тривало листування між ОДА і Мінсоцполітики, породіллі двічі позивалися до суду. Відповідачем виступив департамент соціального захисту Донецької ОДА, який виграв усі суди.

Крім того, було розпочато кримінальне провадження щодо цього питання. Його результатом стало те, що вже новий склад міністерства визнав обґрунтованість зауважень Донецької ОДА.