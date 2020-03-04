“Пакунок малюка” цьогоріч отримають понад 330 тисяч сімей

У 2020 році “пакунок малюка” при народженні дитини в Україні отримають понад 330 тисяч сімей, на це передбачено 1,6 млрд грн.

Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, інформує пресслужба очолюваного нею відомства.

“У 2020 році більше 330 тис. сімей при народженні дитини отримають “пакунок малюка”, – заявила Соколовська.

За її словами, Мінсоцполітики розробило новий механізм фінансування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка” коштом держбюджету та передбачило на цю програму 1,6 млрд грн.

Соколовська пояснила, що період пілотування відповідного проєкту, який проводився за підтримки міжнародних партнерів (структур ООН та у межах проєкту технічної допомоги “Забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні”), закінчується. Відтепер головним розпорядником бюджетних коштів щодо надання сім’ям при народженні дітей одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, визначено Мінсоцполітики.

У міністерстві уточнюють, що з 1 вересня 2018 року “пакунок малюка” отримали 419 246 дітей, що становить 99% від загальної кількості народжених за цей період (422 967).