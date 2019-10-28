Вміст "пакунка малюка" переглянуть, але його вартість не зміниться – Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики збирається переглянути вміст “пакунка малюка” на 2020 рік, проте його вартість залишиться колишньою — у межах п'яти тисяч гривень.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, інформує пресслужба відомства.

„Що ж до вмісту „пакунка малюка”, він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада — початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна „пакунка” залишиться колишньою — у межах п'яти тисяч гривень. Постанову ми не змінюємо”, – розповів Коваль.

Він також зазначив, що Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із „бебі-боксами” для жителів Донецької області. У відомстві зазначають, що Донецька область – єдина в Україні, яка з початку програми „пакунок малюка”, не отримала жодного „бебі-боксу”.

За словами Коваля, вирішення лежить у монетизації „пакунку малюка” – тобто замість „бебі-боксу” породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

„Монетизація цієї програми в Донецькій області – захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не мають страждати через процедурні моменти. Ми вважаємо, що це правильне рішення”, – підкреслив заступник міністра.

У Мінсоцполітики також інформують, що з початку реалізації проєкту 329 773 дитини отримали "пакунок малюка", що становить 99 % від кількості дітей, народжених з 1 вересня 2018 року.

У тому числі 233 946 із 232 114 новонароджених дітей забезпечено „пакунком малюкаˮ у поточному році.

Також повідомляється, що з 1 вересня 2018 доставлено 364 985 „пакунків малюкаˮ.