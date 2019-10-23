Субсидії в цьому опалювальному сезоні не зменшаться — Мінсоцполітики

У Міністерстві соцполітики запевнили, що пункт Постанови Кабміну про збільшення субсидій набуває чинності з 1 травня 2020 року і не має жодного відношення до нинішнього опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"У неділю 20 жовтня Кабінет міністрів України прийняв Постанову про спрощення умов призначення субсидій, у якій, серед іншого, закладено зміну відсотку платежу у формулі призначення субсидій: з 15% до 20%. Пункт про збільшення субсидій вступає в дію з 1 травня 2020 року і не має жодного відношення до нинішнього опалювального сезону. Субсидії в цьому опалювальному сезоні не будуть зменшені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бюджеті на 2020 рік міністерство заклало на субсидії 47 628,6 млн грн, і цієї суми буде достатньо, щоб допомогти усім, хто потребує і звертається за цим видом допомоги.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: чим менші доходи домогосподарства, тим менша обов’язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії.

Зазначається, що цей крок спрямований на посилення адресності та не вплине на найменш заможні категорії одержувачів субсидій. При цьому зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами, оскільки їх розмір субсидії зменшиться.

Також, вивільнені кошти будуть направлені на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового мінімуму.

"Наприклад, якщо в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоча в формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% - 10% доходу (аналітика програми нижче), тобто зміна у формулі з 15% до 20% не значить такий відсоток сплати. При цьому середній відсоток платежу буде на рівні 13,5%. Формула працює і весь час програми субсидій працювала так, що чим менші доходи, тим більша допомога", - роз'яснили в Мінсоцполітики.