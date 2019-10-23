Субсидії отримуватимуть всі, хто їх потребує — Гончарук

Кабінет міністрів розширив коло отримувачів субсидій, тому в опалювальному сезоні 2020-2021 років їх отримують усі, хто цього потребує.

Як повідомляє Урядовий портал, водночас КМУ вжив заходів для того, щоб цей вид допомоги став більш адресними.

«Ми хочемо, щоб більше коштів в програмі субсидій залишалось для найменш заможних категорій. Наприклад, дитячих будинків сімейного типу, які раніше не були в програмі, і сімей з низькими доходами», - наголосив Прем’єр.

Як зазначається, відповідною постановою змінено відсоток - з 15 до 20%, який домогосподарство сплачує за комуналку. Однак зміни в формулі нарахування субсидій відбудуться з травня 2020 року, тобто після завершення цьогорічного опалювального сезону. При цьому підходи залишаються ті ж: чим менші доходи, тим більша допомога.

Повідомляється, що принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: що менші доходи домогосподарства, то менша обов’язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії.

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Наприклад, в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоч в формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% сімей - 10% доходу, тобто зміна у формулі з 15% до 20% не значить такий відсоток сплати.

Як зазначається на Урядовому порталі, зі змінами допомога стане більш адресною, і її отримають саме ті, хто дійсно потребує. Адже більше коштів буде направлено саме для незаможних родин. Тобто і в сезоні 2020-2021 років ніякого погіршення для субсидіантів нова постанова не передбачає.