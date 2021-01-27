Індексація пенсій: уряд пропонує встановити щорічний дедлайн

Кабінет Міністрів пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня. Сьогодні ми затвердили відповідний законопроєкт, який має на меті вдосконалення пенсійного законодавства і відповідно зростання пенсійного забезпечення громадян. Це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити все прозоро та встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація», - -зазначив Шмигаль.

За його словами, також законопроєктом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремими категоріям громадян пенсії просто не індексувалися.

Після погодження урядом цей проєкт закону найближчим часом буде внесений на розгляд Верховної Ради, - запевнив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні середній розмір пенсії станом на 1 січня 2021 року склав 3 507, 51 гривень. Запуск накопичувальної пенсійної системи планується з 1 січня 2023 року.