Індексація-2021: Шмигаль розповів, кому перерахують пенсії і допомоги

В Україні індексація пенсій відбудеться цього року.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, 20 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В цьому році відбудеться індексація пенсій, закладені кошти для додаткових виплат пенсіонерам, старшим за 75 років, збільшуються виплати з інвалідності, виплати на дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати чорнобильцям. І це надзвичайно важливо, щоб держава підтримувала вразливі верстви населення», - заявив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, влада обіцяла в Україні з 1 січня перерахувати пенсії особам, які досягли 65-річного віку та мають 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років – для жінок.