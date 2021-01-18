ПФУ профінансував січневі пенсії на 29,1 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій січня вже 29,1 мільярда гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України.

«18 січня 2021 року Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, продовжено фінансування пенсій січня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,2 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій січня на загальну суму 29,1 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року ПФУ розпочав фінансування пенсій січня 2021 року. За даними Пенсійного фонду виплата пенсій розпочалася 4 січня 2021 року.