В Україні майже 60% пенсіонерів отримують до трьох тисяч - Лазебна
Укрінформ
Майже 60% пенсіонерів отримують пенсію до трьох тисяч гривень.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на Українському пенсійному Форумі.
«Пенсії сьогодні в нас низькі. Майже 60% пенсіонерів отримують пенсію по роках до трьох тисяч гривень», - зазначила Лазебна.
Вона також продемонструвала слайд, на якому зазначено, що пенсію до 3 тисяч гривень отримують 6,5 млн осіб.
Як повідомлялося, станом на 1 січня 2021 року в Україні пенсії отримують 11,1 мільйона осіб.