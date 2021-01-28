За рік середня зарплата в Україні зросла на 15,6% — Держстат

Середня номінальна зарплата українців за грудень 2020 року була на 15,6% більшою за ту, яку вони отримали за грудень 2019 року, і становила 14 179 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2020 року становила 14 179 грн, що у 2,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн). Порівняно із листопадом 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 18,3%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2019 року) збільшився на 15,6%.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у сфері фінансової та страхової діяльності — в середньому 22 843 грн (на 2,9% більше, ніж за грудень 2019 року). На другому місці за цим показником — державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (22 637 грн, на 11,2% більше), на третьому — галузь інформації та телекомунікацій (22 606 грн, на 15,1% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за грудень 2020 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (6 838 грн, на 6,1% менше, ніж за грудень 2019 року), операцій з нерухомим майном (10 430 грн, на 3,3% більше), сільському, лісовому та рибному господарстві (10 841 грн, на 15,2% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за грудень 2019 року становила по Україні 12 264 грн, що на 16,0% більше, ніж за грудень 2018 року.