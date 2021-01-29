Українці заборгували за комуналку 73 мільярди - Держстат

Станом на кінець грудня 2020 року заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги сягнула 73 млрд грн.

Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг, передає Укрінформ.

"На кінець грудня 2020 року заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 31,5 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 24,1 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 6,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,1 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн", - повідомляє Держстат.

Щодо реструктуризації боргів за ЖКП, у грудні населенням було укладено 4,2 тис. договорів про погашення заборгованості на загальну суму 31,1 млн грн.

Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів про реструктуризацію боргів, укладених раніше, в грудні сягнула 24,3 млн грн.

Щодо поточних платежів, то в грудні 2020 року населення сплатило 20,3 млрд грн - 72,6% нарахованих за цей період сум за житлово-комунальні послуги.

Як повідомлялось, станом на кінець грудня 2019 року борги населення за житлово-комунальні послуги становили 60,1 млрд грн. Зокрема, заборгованість зі сплати за постачання природного газу – 26,2 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 18,9 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 5,0 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 4,2 млрд грн, за постачання електроенергії – 5,0 млрд грн.