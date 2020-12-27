Україна має отримати від грального бізнесу 7,5 мільярда наступного року – Гетманцев

Сім із половиною мільярдів гривень легальних доходів від грального бізнесу отримає Україна у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Одержання цих коштів закладено до державного бюджету України-2021. Маються на увазі доходи від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Гетманцев високо оцінив ухвалення Верховою Радою у 2020 році закону, який легалізував гральний бізнес в Україні.

Як повідомлялося, 14 липня парламент підтримав законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». 11 серпня Президент Володимир Зеленський цей закон підписав, і він набув чинності.

Стаття 2 документа дозволяє: організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організацію та проведення азартних ігор у покер в мережі Інтернет.

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

З 2009 року в Україні офіційно заборонений гральний бізнес, однак експерти вказували, що він просто перейшов працювати в «тінь».