Через «касові апарати у смартфоні» вже видали до 100 мільйонів чеків - Гетманцев

За майже п’ять місяців роботи в Україні програмних РРО (реєстраторів розрахункових операцій) кількість виданих підприємцям чеків через смартфони сягає 100 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це заявив депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він переконує, що реєстрація транзакція через смартфон є зручною, доступною, не потребує для підприємців додаткових витрат.

«Щодо програмного РРО, то я вам скажу просто – це програма, звичайний додаток до телефону, який ти можеш скачати із сайту Податкової. На кшталт додатку «Дії». Встановити на смартфон і через смартфон, через камеру проводити облік усіх операцій, які є. Це безоплатно. Це вже працює з 1 серпня. У мене інформація десь 3 тижні тому – більш ніж 80 мільйонів, я думаю, що вже ми до 100 мільйонів підходимо чеків, які видані через ось такі смартфони», - сказав Гетманцев.

Він вважає, що це «працює нормально», і нічого складного в обліку цих операцій фізичною особою-підприємцем немає.

«Ніяких додаткових витрат немає. Ніяких бухгалтерів, ІТішників не треба наймати. Так само, як не наймають їх за кордоном, в інших країнах. Але працювати «вбілу» – це наш обов’язок. Ми з вами подорожуємо Європою, наприклад. Ми бачимо ті сервіси державні, які там надають», – заявив Гетманцев.

Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) застосовувати програмні касові апарати (програмні РРО). Програмний РРО від Податкової можна скачати на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну Android чи Windows і під’єднаний до інтернету.

Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП, зауважують, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в «касовий апарат у смартфоні». Водночас не всі ФОПи мають смартфони. Також деякі підприємці, які займаються торгівлею, наприклад, на ринках, позбавлені доступу до електрики, тому смартфони у них розряджаються.

Фото: RFE/RL