Гетманцев каже, що 60 тисяч ФОПів вже зареєстрували «касові апарати у смартфоні»

За майже п’ять місяців роботи в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій 60 тисяч фізичних осіб-підприємців зареєстрували «касові апарати у смартфоні».

Про це повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Щодо програмного РРО, то я вам скажу просто – це програма, звичайний додаток до телефону, який ти можеш звантажити з сайту податкової (Державної податкової служби – ред.). На кшталт додатку «Дія». Встановити на смартфон і через смартфон, через камеру проводити облік усіх операцій, які є. Це безоплатно. Це вже працює з 1 серпня. З 1 серпня вже близько 60 тисяч зареєстрованих таких програмних РРО», – розповів Гетманцев.

Нагадаємо: з 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) застосовувати програмні касові апарати (програмні РРО). Програмний РРО від податкової можна звантажити на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну систему Android чи Windows і під’єднаний до інтернету. Застосунок можна використовувати як касовий апарат.

Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП стверджують, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в «касовий апарат у смартфоні».