Протести ФОПів, або Чому комерційні "майдани" в Україні не злітають

Суспільство щодалі, то більш агресивно сприймає усілякі «шкурні майдани», які маскують чиїсь особистий інтерес – спільними святими символами

Ще 1 грудня в центрі Києва почалася і нині триває акція протесту підприємців, представників руху SaveФОП. Мітингувальники блокують урядовий квартал, вимагаючи, щоб Рада скасувала запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО або касових апаратів) для малого та середнього бізнесу, застосування яких вона й так відтермінувала до 1 січня 2022 року. З окремих заяв, озвучених під час акції, слідує, що підприємці протестують ще й проти запровадження в Україні повного локдауну. Відстоюючи свої бізнесові інтереси, учасники називають акцію мало не «податковим майданом», розраховуючи на масову підтримку суспільства, яке інформаційно стимулюють, зокрема, і яскравими картинками сутичок з поліцією. Але суспільство щоразу не надто толерантно сприймає цей і подібний йому «шкурні» майдани (кредитний, євробляхерський, податковий). Ніхто, звісно, не заперечує права протестувальників не погоджуватися з рішенням влади, яке так чи інакше їх не влаштовує, і виражати це у формі мирного протесту. Але є в цих акціях одна характерна ознака, яка не дає їм права називатися Майданом з великої літери.

Учасники називають акцію мало не «податковим майданом» / Фото: Сергій Давиденко / Укрінформ

РРО як яблуко розбрату

Нагадаємо передісторію. Ще торік депутати ухвалили закони, що зобовʼязують фізичних осіб-підприємців використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО), тобто касові апарати. Закони передбачають обов'язкове запровадження касових апаратів для ФОПів 2-4 груп (обсяг доходу яких не перевищує 1 млн грн) та відповідальність за торгівлю без них. Санкції передбачалося вводити поступово до кінця 2020 року, щоб дати змогу підприємцям придбати касові апарати та з нового року налагодити роботу. Однак це рішення спровокувало протести, організовані рухом SaveФОП. З огляду на супротив підприємців та карантин, який об'єктивно залишив чимало з них без роботи, депутати відтермінували введення обов’язкових касових апаратів ще на рік – до 2022 року. Та це не зупинило протестні акції. Більш того, лише посилило на тлі оголошених нових карантинних обмежень. А 15 грудня учасники акції намагалися встановити намети на Майдані Незалежності у Києві, але поліція завадила цьому. Сталися сутички.

«Рішення важливі для України та її народу не повинні прийматись в ході протестів

Про це в інтерв’ю LB.ua ще місяць тому заявляв голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат “Слуги народу” Данило Гетманцев. “Їхня (руху “SaveФОП”) головна вимога – ухвалити законопроєкти 3853-1, 3853-2, які скасовують фіскалізацію взагалі. Тобто скасовують навіть ту фіскалізацію, яка вже працює з 2016 року (щодо технічно складних побутових товарів) та з 2018 (щодо аптек).

Це безкомпромісна позиція. І вона така від самого початку», – зауважив Гетманцев. За його словами комітет працював весь рік намагаючись охопити інтереси всіх українців, натомість підприємці відмовляються йти на компроміс. «ФОП виходили на протести не за відстрочку, а за скасування РРО, щоб зберегти спрощену систему оподаткування», – категорично заявили співорганізатори протестів ГО «Справа Громад».

«Попри те, що половина вимог, висунутих нами вже стали законом, зупинятися ми не збиралися. Відтермінування вступу в дію законів №128-IX, №129-IX потрібно ефективно використати для того, щоб розробити законопроект, що зніме проблему тотальної фіскалізації всіх малих підприємців. Також поки немає зрушень в питанні закону №367-IX та ганебної практики фіскалізації так званих ризикових груп, що по факту призводить до розділення підприємців на групи (спочатку складна побутова техніка, потім аптеки тепер ювеліри, а далі інші)», – заявили також в ГО «Рада міст ЗахистиФОП”.

Саме ці питання представники ГО днями обговорили з депутатами та посадовцями, домовившись провести широке обговорення концепції нового законопроекту.

Ігор Петрашко

"В Україні ФОПи стали великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, проводимо з ними консультацію. Міністерство економіки активно бере участь у розробці змін щодо відтермінування обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку, які були ухвалені. Адже від 1 січня мали вступити в дію багато жорстких обмежень. Наразі більшість з них перенесли у часі на рік, окрім ризикових груп товарів", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Він наголосив, що скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться, бо це питання національної безпеки. За словами міністра, вони ведуть діалог та зустрічі із представниками асоціацій, які представляють ФОПів. "Програми підтримки, які робить уряд, в першу чергу орієнтовані на ФОПів. Наприклад, програма щодо кредитування бізнесу, яка запрацювала і буде подовжена, і грошова допомога у розмірі 8 тис. грн. За два дні зареєструвалося понад 120 тисяч осіб. Це все в основному ФОПи", – підсумував Петрашко.

Про економіку та політику протестів

Однак, люди не розходяться з урядового кварталу, і це свідчить: конфлікт явно затягнувся і переходить зі сфери економічного діалогу у сферу чистої спекулятивної політики. У коментарі «Слово і діло» політолог Олексій Якубін зазначив, що детінізація економіки здебільшого стосується малих підприємців, а не великих гравців, тому ситуація лишиться напруженою.

Олексій Якубін

«Одна з ключових причин ‒ не те, що «спрощенці» не зацікавлені сплачувати податки, ситуація пов’язана із тим, що в нас зараз криза з коронавірусом, яка має економічні наслідки і для тих хто працює. Так само є частина людей, в яких виникає питання, чому виводити економіку із тіні починають саме з них, а не з великих офшорів. Тобто, підприємці незадоволені, що ситуація політизується, тим паче в умовах кризи», ‒ стверджує Олексій Якубін.

Політолог додав, що протестувальники ще від самого початку вимагали звернути увагу саме на політичний момент. Між тим, багато експертів підтримують підприємців саме з економічних міркувань. Мовляв, Україна перебуває в стані економічної кризи, а тиск на підприємців під час пандемії коронавірусу суперечить практикам цивілізованого світу.

Євген Магда

“Ми вже зараз перебуваємо в стані економічної кризи. Питання лише в тому, наскільки глибоко ми в неї опустимось. Коли держава намагається тиснути на приватних підприємців, це справляє щонайменше дивне враження. Якщо в цивілізованому світі держава створює пільги для громадян, то в наших умовах відбувається абсолютно зворотні процеси. Будь-які заяви про безвіз, євроінтеграцію мають підкріплюватися реальними діями”, – заявив в ефірі “Прямого” директор Інституту світової політики Євген Магда.

Старший економіст CASE Ukraine Володимир Дубровський переконаний, що у тотальній фіскалізації малого бізнесу зацікавлені лобісти великих торгових мереж. І в цій ситуації влада припускається помилки. Він вважає, що відтермінування на рік РРО для ФОПів не розв'яже проблему і не виправить цю помилку. Але вона, на його думку, дасть хорошу можливість розробити справжні критерії ризиковості платників, реальні методи боротьби з дробленням на псевдо-ФОП і контрабандою та замінити нинішні, вкрай недосконалі і лобістські критерії фіскалізації на такі, які не торкнуться справжніх підприємців, зате створять реальні проблеми тим, хто зловживає спрощеною системою оподаткування.

Серед протестувальників є дві категорії, зазначають експерти. Перша – організовані групи, які і видали цей мітинг. Друга – прості малі підприємці, які доєднуються до акції, адже побоюються стикнутися з податківцями після встановлення касових апаратів. Саме через велику кількість представників другої категорії протест розширюється.

«Організовані групи фактично протестують проти намагання через фіскалізацію детінізувати деякі сектори. З ними немає, про що домовлятися. Тут держава повинна перетиснути контрабанду. Але є й простий малий бізнес, люди, які бояться перевірок податківців. З цією категорією підприємців безумовно потрібно шукати діалог. Відтак, якщо зняти побоювання для широкої маси людей, протести зменшаться», – зазначив в ефірі 24 каналу керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.

Павло Кухта

Економіст вважає, що державі потрібно рухатися в бік фіскалізації, її не можна повністю скасовувати, але для початку її потрібно супроводжувати мораторієм на перевірки, наприклад, для неризикових категорій ФОПів.

Мітинг – це нормально, але називати його "Майданом" – Боже збав!

Цікаво, що у день, коли сталися сутички під час протесту на багатьох вулицях неподалік центру столиці можна було побачити багато автобусів, якими приїжджали люди з інших областей. Це одразу спричинило дискусії – чи справжній протест підприємців, чи хтось оплатив і «звіз» учасників. Протестувальники переконують, що приїхали автобусами, які самі оплатили: «Збирали самі ж ФОПи по 100-150 гривень, хто скільки міг. Винаймали автобус, їхали», – стверджують репортери «Громадського».

Також вони звернули увагу на той факт, що лідером протестів став 46-річний уродженець Львівщини Сергій Доротич, нині очільник громадської організації «Союз захисту підприємництва».

Репортерам він пояснив, що проблема ФОПів торкається його особисто, оскільки він займається торгівлею фурнітури для вікон та дверей. (Укрінформ перевірив, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб містяться дані про «ФОП Доротич Сергій Іванович», відкритого в 2016 році, сфера діяльності якого охоплює 5 різних видів, а саме, дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук (основний); гуртова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; консультування з питань комерційної діяльності й керування; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки).

А ще, як свідчить Вікіпедія, Сергій Доротич досвічений діяч та «ходок» у владу. Із 2007 року у Верховній Раді шостого скликання він був помічником нардепів Івана Деньковича, Уляни Мостіпан й Андрія Шевченка від «Блоку Юлії Тимошенко». Також він був головним консультантом Секретаріату Президента України при Вікторові Ющенку, за його ж президентства працював у Державному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики, у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України. За Віктора Януковича працював у Міністерстві фінансів України. Крім цього, був заступником голови Київської обласної ради за Володимира Майбоженка, виконувачем обов’язків голови правління ПрАТ «Укрпрофтур» та обіймав керівні посади в інших компаніях.

Тобто, на чолі простих ФОПів стоїть такий собі багатогранний топ-ФОП. І багатьох сьогодні обурює така «подвійна» громадсько-політична гра. А ще дуже дратує, що свою акцію організатори наполегливо просувають як «Всеукраїнський Податковий Майдан», не гребуючи використанням майданівської символіки та його трагічно знаменитого реквієму «Плине кача».

Значна частина користувачів соціальних мереж гостро сприймає те, що відбувається, як інфляцію символів справжнього Майдану. Бо як можна називати цим величним нині словом мітинг з конкретними економічними вимогами, які, до того ж мають чимало аргументів проти.

Майдан – це дуже серйозно. Це велика цінність України, гордість, біль і боротьба у найширшому сенсі слова. Тому він ніяк не може бути про відстоювання інтересів однієї групи людей. І тому комерційні "Майдани”; в Україні, як то кажуть, не злітають…

Марина Нечипоренко, Київ