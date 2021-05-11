Цифровий з QR-кодом чи просто довідка: яким може бути український паспорт вакцинації

Уряд України готовий запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації проти коронавірусу, яку погоджить Євросоюз.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю «РБК-Україна», повідомляє Укрінформ.

"Ми готові ввести будь-яку з моделей паспорта вакцинації, яка можлива в Європі: цифрову з QR-кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі", - зазначив глава уряду.

За його словами, всі люди, що отримали щеплення проти коронавірусу, зареєстровані в електронній системі eHealth.

"Тому технологічно це не складно, щоб всім вакцинованим особам видати паспорт вакцинації, який буде затверджений в будь-якій міжнародній формі", - зазначив він.

Прем'єр-міністр також наголосив, що не вважає за доцільне вести переговори про відкриття кордонів з окремими країнами.

"Весь світ сьогодні говорить про уніфікацію і про недискримінацію. Неможливо, щоб дві країни домовилися, а всі інші залишилися десь за бортом", - сказав він.

Як повідомлялося, у червні в ЄС планують запустити систему "covid-паспортів". Це дасть змогу здійснювати подорожі в країни Європи тим громадянам, які щепилися проти коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Таких вакцин наразі чотири: виробництва Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.