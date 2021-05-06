Україна технічно готова до «паспортів вакцинації» і чекає на рішення ЄС - Немчінов

Україна технічно готова до запровадження "паспортів вакцинації" проти COVID-19 чи "імунних паспортів" та чекає на рішення Європейського Союзу з цього приводу для синхронізації процесу.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24", передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо паспортів вакцинації або імунних паспортів... Ми технічно готові до їх запровадження, ми чекаємо рішення Європейського Союзу для того, щоб повністю синхронізуватися з ними. Ми готові це робити як у вигляді електронних документів, так і у вигляді QR-кодів, паперових тощо", - сказав Немчінов.

Він додав, що Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я напрацювали спільну базу, і в Україні можуть реалізувати два формати - паспорти вакцинації та імунні паспорти; у другому варіанті враховується наявність антитіл у людини після подолання хвороби COVID-19.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що Євросоюз планує з 15 червня ввести у дію сертифікати, які вміщуватимуть інформацію про вакцинацію або набуття імунітету проти коронавірусу.

Передбачено, що ці сертифікати безкоштовно видаватимуться у цифровому або паперовому вигляді всім громадянам ЄС, а також громадянам третіх країн, які легально знаходяться на території країн-членів. Ці документи міститимуть інформацію щодо вакцинації, проведених тестів або набутого імунітету, а також мінімально необхідні персональні дані, включаючи ім’я та дату народження володаря документу та дату його видання. Ця інформація буде захищена та може бути доступною за допомогою QR-коду, який також використовуватиметься для верифікації автентичності документу та особи його носія.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 6 травня зафіксовано понад 155,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них 3 255 399 – летальних.