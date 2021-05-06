У світі зафіксували понад 155,8 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 6 травня зафіксовано більше ніж 155,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,2 млн летальних, одужали вже понад 133,2 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 155 827 941 випадок COVID-19, зокрема 3 255 399 – летальних, одужали 133 254 815 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 11 324 нових випадків, з них 4 119 у Бельгії, та 400 смертей.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (33 321 244), Індія (21 070 852), Бразилія (14 936 464), Франція (5 706 378).

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.

Україна посідає 16 місце у загальній статистиці.