ВООЗ попереджає про прискорення пандемії COVID-19

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про значне прискорення пандемії: хвороба дедалі сильніше поширюється в місцях, де тестування недоступне, а отже показники захворюваності занижені

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Independent.

«Є декілька країн, які можуть продемонструвати значно нижчий рівень захворюваності і вони насправді відчувають полегшення, але більшість країн світу переходить у дуже, дуже темний період», – заявив Набарро.

Він також наголосив, що пандемія в усьому світі «прискорюється швидше, ніж будь-коли».

На думку представника ВООЗ, це відбувається через відсутність повних даних, оскільки хвороба дедалі сильніше поширюється в місцях, де тестування недоступне, а отже показники захворюваності занижені.

«Це більше, ніж будь-коли, це жорстокіше, ніж будь-коли, і це викликає як ніколи велике занепокоєння, це погана фаза», – зазначив Набарро.

Як відомо, загалом із початку пандемії в світі виявлено 155,6 мільйона випадків коронавірусу, зокрема 3,2 мільйона летальних. Одужали від хвороби вже 133 мільйони жителів планети.