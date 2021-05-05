Прикордонники готові до запровадження «паспортів вакцинації» – Дейнеко

Державна прикордонна служба України готова до запровадження паспортів вакцинації, якщо будуть ухвалені відповідні рішення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, передає Укрінформ.

«Україна уважно відстежує тенденцію впровадження паспортів вакцинації іншими країнами. Якщо будуть прийняті відповідні рішення, то Державна прикордонна служба готова до цього. Такі документи взагалі треба більше сприймати як створення колективного імунітету проти коронавірусу, які можуть сприяти безпечним подорожам людей», – зазначив Дейнеко.

При цьому він додав, якщо людина відмовиться від щеплення, то не зможе нікуди в'їхати.

«Питання ж не в тому, що людина не зможе виїхати, наприклад, з України, питання в тому, що вона не зможе потрапити туди, куди планує поїздку. Я думаю, що це світова перспектива найближчих місяців, поки вона ще на етапі обговорення», – вважає очільник ДПСУ.

Як повідомлялося, країни G20 підтримають запровадження «паспортів вакцинації». Це дозволить швидше відновити туристичну галузь, що зазнала величезних втрат упродовж пандемії.