G20 підтримає запровадження «паспортів вакцинації» - ЗМІ

Міністри туризму країн Групи двадцяти (G20) за підсумками сьогоднішньої зустрічі у форматі відеоконференції підтримають запровадження паспортів вакцинації від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує Bloomberg.

Згідно з проєктом спільної заяви міністрів, це дозволить швидше відновити туристичну галузь, що зазнала величезних втрат упродовж пандемії.

Як зазначається у заяві, "паспорти вакцинації" допоможуть туристичній галузі відновитися швидше, що матиме сприятливий вплив на світову економіку.

"Ми підкреслюємо, що відновлення мандрівок та туризму вкрай важливо для відновлення світової економіки через прямий та непрямий вплив цієї галузі на інші", - йдеться у проєкті заяви.

Міністри готові підтримати ініціативи, такі як цифровий зелений сертифікат ЄС. Цей документ свідчитиме про те, що його носій був повністю щеплений, має імунітет або нещодавно отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Як повідомлялося,у світі станом на ранок 4 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 154 197 346. При цьому 131 617 847 осіб одужали, 3 227 202 пацієнтів померли.