У Німеччині «паспорт вакцинації» може з'явитися вже до кінця червня

Німецькі фахівці на національному рівні працюють над розробкою цифрового «паспорту щеплення», який згодом визнаватимуть також і в інших країнах ЄС, і сподіваються на його появу до кінця червня.

Про це заявив на брифінгу в Берліні міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Мета – мати у розпорядженні цифрову довідку про вакцинацію найпізніше в другій половині другого кварталу: між кінцем травня і кінцем червня», - сказав Шпан.

Серед можливих варіантів розглядається можливість використовування мобільних додатків. Але складність пов’язана з питанням захисту персональних даних.

До того часу діятимуть паперові підтвердження – паспорти або формуляри.

Шпан зазначив, що вводити діджитальні паспорти є сенс на рівні ЄС. Він нагадав, що обговорення «паспорту щеплення» розпочалося в колі ЄС ще минулого року, наприкінці січня цього року були сформульовані технічні вимоги.

Перший крок – оцифрувати документи про щеплення вакцинами, схваленими ЕМА. Що стосується не допущених до використання в ЄС препаратів, то Євросоюз вирішуватиме, чи варто визнавати такі вакцини, після отримання доказів, «що вони є настільки ж дієвими, настільки ж добре запобігають інфікуванню, як дозволені ЕМА», - сказав німецький міністр.

У понеділок уряд ФРН передав у Бундестаг пропозицію скасувати людям, які отримали повну (двома дозами) вакцинацію проти COVID-19 низку карантинних обмежень. Урядовці та епідеміологи вважають, що такі люди становлять дуже малий інфекційний ризик для інших і самі мають малу ймовірність заразитися.

Як очікується, Бундестаг і Бундесрат, які мають затвердити цю пропозицію, проголосують вже цього тижня.

Наразі двома дозами щеплено 8% населення Німеччини, одною - 28,2% населення. Міністр Шпан сподівається, що до кінця травня щонайменше одною дозою буде щеплений кожен третій.