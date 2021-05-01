ЄС у травні почне випробування «паспортів COVID-вакцинації»

Греція візьме участь у випробуваннях так званих "цифрових зелених сертифікатів", що підтверджують, що їх власники щеплені від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini

Неназваний європейський чиновник заявив, що країни ЄС розділені на три групи залежно від того, наскільки вони технічно готові видавати такі сертифікати.

Цифровий сертифікат буде технічно готовий 1 червня, а повністю запрацює з 30 червня, сказав чиновник.

Як очікується, випробування застосування документу розпочнуться упродовж другого тижня травня. Окрім Греції, до першої групи країн належать Іспанія, Італія, Мальта, Болгарія, Естонія та Люксембург.

Як повідомляв Укрінформ, ЄС планує протягом червня запровадити цифрові сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію або набуття імунітету проти коронавірусу.

Дія сертифікатів поширюватиметься на країни-члени Європейського економічного простору – Ісландію, Ліхтенштейн та Норвегію, а також на Швейцарію, за умови взаємності.

Передбачається, що буде три різновиди таких документів: сертифікат вакцинації, сертифікат тестування та сертифікат одужання.

"Цифрові зелені сертифікати" видаватимуться безкоштовно під час щеплення проти коронавірусу у паперовому або у цифровому вигляді та міститимуть елементи захисту та ідентифікації, зокрема унікальний QR-код. Наявність такої цифрової ідентифікації дозволить розпізнавати дані таких документів у всіх країнах ЄС.

Період чинності "цифрових зелених сертифікатів" ЄС наразі не визначений й залежить від отримання наукових даних з огляду на прогрес у боротьбі з пандемією.