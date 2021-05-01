До червня німці отримають можливість записатися на вакцинацію – Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель пообіцяла кожному жителю республіки можливість зареєструватися на щеплення в червні.

Про це вона заявила в суботньому подкасті з нагоди 1 травня, Дня праці, передає кореспондент Укрінформу.

«Всупереч всім суворим обмеженням, які все ще застосовуються, щоб перебити третю хвилю, цього 1 травня є вагомі причини також для оптимізму: давайте лише подумаємо про кампанію з вакцинації, яка з кожним днем ​​набирає обертів; найпізніше до червня, через кілька тижнів, усі матимуть можливість зареєструватися на щеплення», - заявила Меркель.

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Вона подякувала співвітчизникам за віддану працю, солідарність і терпіння, проявлені у найважчий час, який випав на долю покоління.

Пандемія, зазначила канцлер, ще раз дала зрозуміти, наскільки важливою є робота кожної людини, а професії, які в інші часи не привертають великої уваги, утримували країну.

Федеральний уряд, нагадала його глава, спрямував мільярди євро для підтримки як економіки країни, так і людей, на упередження зростання безробіття. «Це були добре інвестовані гроші», - переконана Меркель. Вона заявила, що вже цього року очікується підйом економіки.

У Німеччині повністю вакциновані (2 дозами) майже 8% населення, одну дозу отримали близько 27% жителів країни. Минулого четверга було поставлено рекорд добового щеплення – 1 101 617 щеплень. Про те, що в червні можна буде відмовитися від пріоритезації, заявив напередодні й міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 1 травня зафіксували 152 038 422 випадки зараження коронавірусною хворобою.