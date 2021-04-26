Німеччина скасовує пріоритетність у COVID-вакцинації з червня

У червні планується зняти пріоритетність у вакцинації населення, що надасть можливість усім охочим отримати дату щеплення.

Про це розповіла канцлер ФРН Ангела Меркель після наради прем’єрів урядів федеральних земель на тему вакцинації в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

Меркель відзначила, що кампанія з вакцинації набирає темпів: якщо за весь 1 квартал було щеплення 10% населення, то така ж кількість отримала першу дозу вакцини за 3 тижні квітня. За даними канцлера, майже повністю вакциновані 1 і 2 пріоритетні групи населення, відкрито реєстрування для 3 групи, «що означає, що вони зможуть отримати 1 дозу протягом травня».

«У червні ми зможемо зняти пріоритетність, це не означає, що всі зможуть бути вакциновані в червні, але зможуть зареєструватися для щеплення», - сказала глава федерального уряду.

Політики також обговорили питання закупівлі російської вакцини Sputnik V. За словами Меркель, якщо цей препарат буде схвалений агентством ЕМА дуже швидко, «буде сенс його купувати», але згодом Німеччина буде мати достатньо інших препаратів. Отже, вирішальним для прийняття рішення щодо придбання на національному рівні є допуск вакцини, для чого поки не вистачає необхідних даних.

Меркель не дала надій на швидке скасування «механізму гальмування», який набрав чинності минулої суботи та серйозно обмежив свободу більшості населення ФРН, включно до запровадження нічної комендантської години. «Те, який ефект матиме «аварійне гальмо», залежить від того, скільки людей його дотримуються», - сказала політик.

Водночас вона підтвердила, що уряд працює над постановою, якою буде дозволено людям, які мають повне щеплення від коронавірусу, відвідувати перукарні та магазини, інші заклади без негативного тесту.

Станом на 26 квітня в ФРН вакциновано одною дозою 19,5 млн людей, з них 2 дози – майже 6 млн (7,2% населення).

Протягом неділі в республіці було підтверджено 11 907 нових випадків інфікування, на 470 більше, ніж того ж дня тиждень тому. Захворюваність за тиждень на 100 тисяч населення становить 169. Загалом з початку пандемії було зафіксовано 3 299 325 випадків. Померло за весь час 81 624 людини.