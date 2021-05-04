Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 154 мільйони

У світі станом на ранок 4 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 154 197 346.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

При цьому 131 617 847 осіб одужали, 3 227 202 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (33 230 561). Померли унаслідок пандемії в цій країні 591 514 осіб.

На другому місці Індія – 20 282 833 інфікованих, померли 222 408 осіб. На третьому місці Бразилія з 14 791 434 випадками хвороби, серед яких летальних випадків – 408 829.