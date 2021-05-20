Президент хоче побудувати країну без олігархів

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що прагне побудувати країну мрій, без олігархів, де всі будуть рівні перед законом.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що ми будемо робити? Думати і будувати майбутнє. Будувати нашу незалежність, будувати нашу Україну. Питання в тому, щоб побудувати дійсно країну мрій, підняти нашу країну до нових висот, як підіймається Антонов, щоб вона була на висоті серед інших потужних країн. Тому моє бачення зрозуміле. Ми будемо будувати країну, що ми зараз і робимо. Будувати, добудовувати, а іноді нові галузі починати з нуля", - сказав Зеленський.

За його словами, пріоритет на цьому шляху номер один - побудувати країну без олігархів.

Далі буде...