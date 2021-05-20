Пресконференція Зеленського проходитиме в ангарі «Антонова»

Річна пресконференція глави держави Володимира Зеленського називається "Президент 2.0" і проходитиме в ангарі заводу "Антонов" на фоні літака Ан 124-100.

В ангарі для журналістів розставили стільці, на місці для глави держави встановили невеликий підйом, державні прапори та президентський флагшток, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Також в ангарі представлено фюзеляж "Мрії".

На пресконференцію акредитувалося більше ста ЗМІ та близько двохсот журналістів.

Як поінформував радник глави ОП Михайло Подоляк, модеруватиме захід керівник Департаменту інформаційної політики Офісу глави держави Ірина Побєдоносцева.

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Для журналістів до початку пресконференції організували невеликий фуршет, де можна випити води та перекусити круасанами, печивом і тістечками.

Представників ЗМІ після реєстрації на вході до заводу "Антонов" підвозили до ангару окремими мікробусами.

Поблизу авіазаводу посилено чергують правоохоронці.

Початок пресконференції - о 12-й годині.

Як повідомляв Укрінформ, попередня велика пресконференція Президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення було обрано галявину біля Маріїнського палацу.

20 травня 2019 року проходила інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.

Фото: Євген Котенко