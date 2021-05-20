На пресконференцію Зеленського вже чекають близько сотні журналістів

Представники засобів масової інформації збираються біля державного підприємства "Антонова" на річну пресконференцію Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, станом на 10.30 до місця проведення заходу вже прибули близько сотні журналістів.

Як розповіли представники ЗМІ, які одні з перших стоять в черзі, вони прибули на місце ще о 9-й ранку.

Сама пресконференція Президента має розпочатися о 12-й годині.

Поблизу "Антонова" посилено чергують правоохоронці, однак рух автотранспорту вулицею Туполєва, де розташовано авіазавод, відбувається у звичайному режимі.

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Як повідомляв Укрінформ, попередня велика пресконференція Президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення було обрано галявину біля Маріїнського палацу.

20 травня 2019 року проходила інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.

Фото: Євген Котенко