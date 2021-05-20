Велика пресконференція Зеленського

Президент Володимир Зеленський проводить пресконференцію на державному підприємстві «Антонов».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбувається в ангарі на фоні літака Ан 124-100 ("Руслан").

На пресконференцію акредитувалося понад сто ЗМІ та близько двохсот журналістів.

Модерує захід керівник департаменту інформаційної політики Офісу глави держави Ірина Побєдоносцева.

В ангарі для журналістів розставили стільці, на місці перебування глави держави встановили державні прапори та президентський флагшток.

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Як повідомляв Укрінформ, попередня велика пресконференція Президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення було обрано галявину біля Маріїнського палацу.

20 травня 2019 року проходила інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.