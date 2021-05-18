Зеленський увів у дію рішення РНБО про видатки на нацбезпеку й оборону

Президент увів у дію рішення РНБО від 14 травня про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки й оборони.

Як передає Укрінформ, відповідний указ № 196/2021 від 18 травня опублікований на сайті Президента.

Відповідно до статті 107 Конституції України Президент постановив увести в дію рішення РНБО "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на її секретаря Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням РНБО Кабінету Міністрів доручено передбачити у Бюджетній декларації на 2022-2024 роки видатки на забезпечення національної безпеки й оборони України в обсязі не менше 5% від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектору безпеки й оборони.

Також уряд має забезпечити під час підготовки проєктів законів про Державний бюджет України на 2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку й оборону з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог законодавства до перегляду дохідної частини державного бюджету.

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Як повідомляв Укрінформ, апарат РНБО проаналізував питання фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки й оборони України протягом січня-квітня 2021 року та визначив, що від початку року цей сектор профінансовано в сумі 70 504,9 млн гривень, що становить 100% від плану.

5 листопада 2020 року Президент своїм указом увів у дію рішення РНБО щодо пропозицій передбачити у державному бюджеті на 2021 рік для сфери нацбезпеки й оборони не менше 267 млрд гривень. Рішенням РНБО було доручено уряду передбачити під час доопрацювання проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" видатки на забезпечення національної безпеки й оборони в обсязі не менше 5,93% від ВВП для сектора безпеки й оборони.