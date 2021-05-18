Президент затвердив рішення РНБО про комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №197/2021 від 18 травня опублікований на сайті Президента.

Відповідно до статті 107 Конституції Президент постановив увести в дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року "Щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України".

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, Зеленський поклав на її секретаря Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" РНБО вирішила визначити членами комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України:

Литвиненка Олександра Валерійовича – директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Милованова Тимофія Сергійовича – радника керівника Офісу Президента України поза штатом, виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства "Національний фонд інвестицій України";

Свириденко Юлію Анатоліївну – заступника керівника Офісу Президента України.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України". Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник наприкінці лютого зазначав: аби БЕБ почало функціонувати, знадобиться близько пів року.

Кабінет Міністрів 12 травня ухвалив постанову про створення Бюро економічної безпеки України, на яке покладаються завдання із протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Фото: president.gov.ua