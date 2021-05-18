Кабмін співпрацює з міжнародними експертами для запуску Бюро економічної безпеки

Секретаріат Кабінету Міністрів співпрацює з міжнародними експертами щодо розробки проєктів актів для запуску новоствореного Бюро економічної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні провели зустріч із міжнародними партнерами для обговорення питань щодо початку роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ)... Під час зустрічі обговорили співпрацю Секретаріату Кабінету Міністрів України з міжнародними експертами, зокрема в питанні розробки проєктів актів КМУ", - написав Немчінов.

Він додав, що йдеться про проєкт акта щодо порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки. Цей акт має забезпечити "концентрацію зусиль БЕБ на ліквідації загроз, зменшенні ризиків вчинення кримінальних правопорушень в економічній сфері, розв’язанні найбільш корумпованих та злочинних вузлів, через які відбувається відтік державних коштів та які гальмують процес розвитку економіки".

Також, за повідомленням Немчінова, йдеться і про затвердження порядку проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ, який стане інструментом контролю та оцінювання результатів роботи цього органу.

"Важливим завданням є прозоре формування Ради громадського контролю при БЕБ та забезпечення ефективних механізмів громадського контролю за діяльність цього органу", - написав Немчінов.

Він зауважив, що міжнародні експерти висловили своє бажання всіляко допомогти у створенні БЕБ, і Секретаріат Кабміну дуже цінує таку підтримку та допомогу.

На зустрічі були присутні: заступник голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Фредрік Веслау (Швеція); старший радник з питань фінансових розслідувань Консультативної місії ЄС в Україні Пауліус Клікунас (Литва); експерт з кримінальних розслідувань Консультативної місії ЄС в Україні Максим Ощепков (Україна); голова політичного департаменту делегації Європейського Союзу в Україні Артур Гебал (Польща) та інші.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України". Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник наприкінці лютого зазначав, що для того, аби БЕБ почало функціонувати, знадобиться близько пів року.

Кабінет Міністрів 12 травня ухвалив постанову про утворення Бюро економічної безпеки України, на яке покладаються завдання із протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.