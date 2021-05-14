Бюро економічної безпеки має розпочати роботу у серпні - Мельник

Державна фіскальна служба (ДФС) має припинити роботу у серпні поточного року, а її нішу має зайняти Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як передає Укрінформ, про це розповів голова ДФС Вадим Мельник в інтерв'ю НВ Бізнес.

"Вже прийнятий закон про БЕБ і виставлені чіткі дедлайни, що приблизно в серпні БЕБ має запуститися в роботу… Я бачу, якщо все буде йти чітко за планом, то ДФС повинна припинити роботу десь у серпні, згідно тих дедлайнів, які нам установив Кабмін", - сказав Мельник.

Він відзначив, що розслідування, які зараз проводяться ДФС не припиняться в жодному разі, Кримінальний процесуальний кодекс цього не дозволяє, і в законі про БЕБ у перехідних положеннях це не передбачено, а передбачений чіткий алгоритм передачі кримінальних справ. Керівник ДФС, наголосив, що є органи, які відповідає за організацію розслідування й за організацію визначення підслідності, це органи прокуратури. Вони зобов'язані ці кримінальні справи взяти й передати до органу, який продовжить розслідування.

"Якщо вони побачать, що БЕБ ще не сформований, слідчі або якась матеріально-технічна база не готова, усе може бути; вони забезпечать це розслідування, вони можуть навіть запустити своє розслідування силами своїх процесуальних керівників", - зазначив Мельник.

Також він нагадав, що співробітники ДФС будуть звільнені як працівники ліквідованого органу.

"Якщо хтось раніше, наприклад, виграв конкурс до БЕБ, він пішов собі в БЕБ, виграв конкурс у ДБР — пішов у ДБР", - зазначив Мельник.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України". Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник наприкінці лютого зазначав, що для того, аби БЕБ почало функціонувати, знадобиться близько пів року.