Уряд утворив Бюро економічної безпеки

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення Бюро економічної безпеки України, на яке покладаються завдання із протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено без обговорення з доопрацюванням в одноденний термін на засіданні уряду в середу, 12 травня.

“Перейдемо до розгляду трьох окремих питань... “Про утворення Бюро економічної безпеки України”. Воно не потребує обговорення, але потребує прийняття з доопрацюванням протягом одного дня”, - уточнив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з пояснювальною запискою, документом передбачено створити Бюро економічної безпеки України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів.

На Бюро економічної безпеки покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Також зазначається, що уряд внесе на розгляд Верховної Ради пропозиції про внесення змін до державного бюджету на поточний рік щодо передбачення видатків, необхідних для утворення та діяльності Бюро економічної безпеки, зокрема, видатків для забезпечення Бюро економічної безпеки та його територіальних управлінь адміністративними будинками, транспортними засобами, засобами зв’язку і матеріально-технічного забезпечення, спеціальною технікою оперативно-технічних підрозділів, іншим майном. Відповідний законопроєкт має розробити Міністерство фінансів.

На Мінфін спільно з зацікавленими органами також покладається проведення аудиту матеріально-технічних ресурсів, озброєння та спеціальних засобів Державної фіскальної служби та їх подальша передача Бюро економічної безпеки України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України".

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Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник наприкінці лютого зазначав, що для того, аби Бюро економічної безпеки (БЕБ) почало функціонувати, знадобиться близько пів року.