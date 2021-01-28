Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт «Про Бюро економічної безпеки України», який, серед іншого, передбачає передачу розслідування економічних злочинів із СБУ, ДФС, ДБР до новоствореного органу.

Як передає кореспондент Укрінформу, за законопроєкт №3087-д проголосували 242 народних депутати.

Законом встановлюється, що Бюро економічної безпеки України – це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Визначається, що Бюро здійснює повноваження через центральний апарат та територіальні управління.

Передбачається, що територіальні управління Бюро створюються та ліквідуються урядом.

Встановлюється, що в Бюро може працювати не більше 4 тисяч співробітників. Добір працівників передбачається на конкурсних засадах.

До повноважень Бюро згідно з законом належать, зокрема: здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у межах передбаченої законом підслідності; інформаційно-пошукова та аналітично-інформаційна робота з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України.

Також Бюро здійснюватиме інформаційну взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями; збиратиме, аналізуватиме інформацію; здійснюватиме міжнародне співробітництва з компетентними органами іноземних держав.

Бюро економічної безпеки очолює директор. Він призначається на посаду Кабінетом Міністрів за поданням Прем’єр-міністра за пропозицією комісії з проведення конкурсу. Звільняється директор урядом за поданням прем’єра.

Директором Бюро економічної безпеки може бути громадянин України не молодше 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

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У разі звільнення директора Бюро повноваження виконує заступник, але не більше 1 року. Передбачено звіт директора перед Верховною Радою.

Встановлюються зарплатний мінімум для працівників БЕП. Визначається, що посадовий оклад державних службовців та інших працівників Бюро економічної безпеки України не може становити менше трьох розмірів посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, передбачених проєктами міжнародної технічної допомоги.