В ОП відбулася нарада щодо доопрацювання законопроєкту про Бюро економічної безпеки

Татаров заявив, що важливою функцією нової структури повинна стати аналітична робота, тож важливо, щоб Бюро економічної безпеки мало якісний доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

«Від якості підготовки проєкту до другого читання залежить майбутня безперешкодна робота та ефективність нової правоохоронної структури», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Зазначається, що межах підготовки законопроєкту до другого читання народні депутати подали до документа близько 1500 поправок.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

Законопроєкт розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки.

Проєкт закону визначає мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Бюро економічної безпеки як правоохоронного органу, на який покладається виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігання їх вчиненню у майбутньому.