Шмигаль прокоментував ухвалення закону про Бюро економічної безпеки

Шмигаль прокоментував ухвалення закону про Бюро економічної безпеки

Укрінформ
Ухвалення Верховною Радою закону про створення Бюро економічної безпеки є черговим кроком України до цивілізованого світу.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Вітаю ухвалення Верховною Радою закону про Бюро економічної безпеки. Це без перебільшення визначна подія. Україна робить черговий крок до Європи та цивілізованого світу», - зазначив глава уряду.

За його словами, податкова міліція відходить у минуле, а на її місці з’явиться новий аналітичний орган, який займатиметься розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та «маски-шоу».

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт «Про Бюро економічної безпеки України» (№3087-д), який, серед іншого, передбачає передачу розслідування економічних злочинів із СБУ, ДФС, ДБР до новоствореного органу.

Законом встановлюється, що Бюро економічної безпеки України – це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Визначається, що Бюро здійснює повноваження через центральний апарат та територіальні управління.

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