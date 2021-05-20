Зеленський називає своїм головним пріоритетом Україну без війни

Головний пріоритет влади - будівництво України без війни.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на пресконференції у четвер в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найголовніший пріоритет - ми будуємо Україну без війни”, - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що підтримка України у вирішенні ситуації на сході України з боку міжнародних партнерів, зокрема Франції та Німеччини, має бути сильнішою.

"Ми розуміємо, що будемо іти далі в нормандському форматі. У мене була зустріч з президентом (Франції - ред.) Макроном, був відеоформат доєднання канцлера Німеччини Ангели Меркель. Я відчуваю їх підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий. Я знаю, що останнім часом вони трішки послаблюють свої позиції щодо Росії", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, нинішня велика пресконференція Президента відбувається на державному підприємстві "Антонов". Попередня проходила 20 травня 2020 року на галявині біля Маріїнського палацу.

20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.