Пресконференція Зеленського просто неба тривала три години

Пресконференція Президента Володимира Зеленського завершилася, загалом вона тривала три години.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбувався біля Маріїнського палацу.

Прессекретар Президента Юлія Мендель після завершення пресконференції проінформувала, що глава держави "за півгодини" має телефонну розмову з президентом Єврокомісії.

Для журналістів на галявині під відкритим небом розставили стільці, а для глави держави було змонтовано спеціальний подіум зі столом і стільцями на ньому.

Участь у пресконфереції взяли представники українських та закордонних ЗМІ.

Пресконференція Володимира Зеленського / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Перед входом на територію Маріїнського палацу журналістам пропонуватися засоби дезінфекції, рукавички та маски, проводили температурний скринінг.

У Маріїнському парку вживалися посилені заходи безпеки.

Як повідомлялося, 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Президента Зеленського.

Минулого разу Зеленський проводив пресмарафон 10 жовтня 2019 року, він тривав більше 14 годин. Тоді пресконференція Президента побила світовий рекорд із тривалості.