Зеленський буде думати, чи балотуватися на другий президентський термін

Президент Володимир Зеленський заявив, що подумає над тим, щоб балотуватися на другий термін у Президенти України, якщо бачитиме велику підтримку своїх дій з боку народу.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я подумаю», - сказав очільник держави, відповідаючи на запитання.

Зеленський нагадав, що обіцяв лише один термін на посаді Президента, але додав, що “як скаже народ України”.

«Я думаю, що будь-який Президент, який має відсоток 10 ,15, 16 на початок будь-якої кампанії передвиборчої, не має права іти в президенти України, просто не має права. Це значить одне – суспільство його не підтримує. Я казав, що іду на один термін. Я бачу, що робота складна, ніхто спасибі не скаже. Але якщо буде велика підтримка народу України, я можу про це подумати», - зазначив Зеленський.

За його словами, він "обіцяв один список (справ - ред.), а зараз, коли ми працюємо... цей список поповнюється. Тому я і кажу - на весь список дійсно не буде достатньо одного терміну".

Відповідаючи на запитання, чи не жалкує він, що став Президентом, Зеленський уточнив, що «народ України обрав мене, і жалкувати чи не жалкувати може тільки народ України».

Раніше, відповідаючи на запитання чи достатньо йому однієї каденції для виконання всього обіцяного українському народу, Зеленський відповів: "Я не знаю, чесно кажучи, щиро - однієї не вистачить".

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.

Пресконференція Зеленського проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.