Зеленський заявляє, що вирок Порошенку – ще попереду

Президент Володимир Зеленський заявив, що представників попередньої влади "чекає багато різних вироків та пригод", але це справа українських судів.

Про це він сказав на пресконференції 20 травня, відповідаючи на запитання, чи вважає, що за рік президентства він таки став вироком експрезиденту Петру Порошенку, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Що стосується вироку пану Порошенку - я впевнений в цьому і впевнений в тому, що все це ще попереду... Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків", - сказав Зеленський.

Він додав, що не хоче про це говорити, бо це повноваження не Президента, а суду.

Як повідомлялося, у квітні 2019 року під час передвиборчих дебатів Зеленський заявив Порошенку: "Я не ваш опонент, я ваш вирок".

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування 13 кримінальних справ, в яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.