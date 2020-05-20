Генпрокурор зареєструвала провадження щодо "плівок Деркача" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справою щодо аудіоматеріалів, оприлюднених народним депутатом Андрієм Деркачем, які начебто вказують на те, що колишній віцепрезидент США Джо Байден чинив вплив на п'ятого президента України Петра Порошенка, мають займатися правоохоронні органи.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у середу, 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Про Порошенка, Байдена да, я чув. Я прокоментую. Я кажу, що це не останній дзвінок, який побачать українці, побачать громадяни. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. І я знаю, що генеральний прокурор України (Ірина Венедіктова - ред.) ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, мені здається. Будуть розслідувати. Я знаю, що це може бути сприйняте як державна зрада, кваліфікувати цю кримінальну справу. Це - до правоохоронців", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ писали, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Як заявив Деркач, отриманий 1 млрд доларів був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають стосунок до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України. Пресконференція Зеленського проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.