Голова ВР: Правоохоронці мають зреагувати на "плівки Деркача"

Правоохоронна система має зреагувати на аудіоматеріали, оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем, які начебто вказують на те, що колишній віцепрезидент США Джо Байден чинив вплив на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

«На жаль, у мене не було можливості подивитися весь ефір, але ті вижимки… та інформація, вона, м’яко кажучи, вражає, - і сама інформація, і те, з яких кабінетів, можливо, вона з’явилася. Але сто відсотків має відреагувати правоохоронна система, на мій погляд, мають відреагувати і спеціальні служби… Головним питанням для мене як для громадянина є те, чи відповідає вона дійсності. Якщо це відповідає дійсності - то наслідки повинні бути більш ніж жорсткими», - сказав Разумков.

За його словами, поки що стосовно цих плівок питань більше, ніж відповідей.

«Вже є ініціатива в парламенті щодо створення тимчасової слідчої комісії, пов’язаної з оцінкою та розглядом питань, які… були медійно заявлені. Поки що вона ніяк документарно ніяк не оформлена, але мені чомусь здається, що це буде мати продовження», - додав голова ВР.

Раніше ЗМІ повідомляли, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання «$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції». За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, «який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена».

Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають стосунок до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

Народний депутат також заявив: «Ми передали всі наявні сьогодні в нашому розпорядженні багатогодинні записи разом із заявою про держзраду, а також факти міжнародної корупції до Офісу генерального прокурора... для реєстрації кримінального провадження».