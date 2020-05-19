Звіт генпрокурора у Раді поки що не планується – Разумков

Звіт генерального прокурора України Ірини Венедіктової у стінах Верховної Ради поки що не планується, попри критику в її бік деяких народних обранців.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у вечірньому ефірі телеканалу «112 Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми говоримо про звіт генерального прокурора у стінах парламенту на пленарному засіданні, поки що це не планується. Я знаю, що є ініціативи окремих народних депутатів, окремих фракцій щодо серозної критики Генерального прокурора - то їх справа, то їх право. А далі будемо дивитися. Якщо буде така необхідність, то ми запросимо, і впевнений, що генеральний прокурор прийде і доповість щодо тих питань, які будуть поставлені», - сказав Разумков.

Він зазначив, що у парламентаріїв була можливість поспілкуватися із Венедіктовою в інших форматах, зокрема, запросивши її на засідання комітетів.