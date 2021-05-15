В Україні створять кібервійська - секретар РНБО

Найближчим часом Президент Володимир Зеленський оприлюднить указ, згідно з яким в Україні будуть створені кібервійська.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі «Свобода Слова Савіка Шустера».

«Сьогодні ми розглядали питання, які стосуються кібербезпеки, ми затвердили Стратегію кібербезпеки нашої країни. Ми сьогодні дійсно в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ у нашій державі. І це рішення підтримано одноголосно 21 членом Ради нацбезпеки, які були присутні. Я думаю, що найближчим часом буде указ Президента і про це ви дізнаєтесь від Президента», - розповів Данілов.

Відповідаючи на запитання щодо впливу російського бізнесу на економіку України секретар Радбезу запевнив: «Повірте, ми цим питанням займаємось. І коли мова йшла про тих людей (проти яких РНБО запровадила санкції – ред.), там були не тільки «злодії в законі», там були кримінальні авторитети. І якщо ви подивитесь біографії цих кримінальних авторитетів, то переважна частина – це Російська Федерація».

Крім того, Данілов підтвердив, що наразі готується засідання РНБО стосовно ситуації в прикордонних областях, які нещодавно відвідав глава держави. Йдеться про Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

«Зараз робоча група Ради нацбезпеки й оборони безпосередньо знаходиться на території цих областей, готують це засідання, воно відбудеться найближчим часом. Я думаю, що через два тижні, якщо Президент затвердить порядок денний, це засідання відбудеться», - поінформував Данілов.

Як повідомлялося, на засіданні РНБО 15 травня було розглянуто вісім питань серед яких: внесення пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням нацбезпеки й оборони; запровадження заходів інформаційної безпеки країни; ухвалення Стратегії кібербезпеки; питання щодо першочергових заходів гарантування біологічної безпеки і захисту; призначення трьох членів від РНБО в комісію з виборів до Бюро економічної безпеки України, а також запровадження санкцій проти 557 так званих «злодіїв у законі».