Данілов обіцяє, що законопроєкт про олігархів з'явиться найближчим часом

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов обіцяє, що проєкт закону про статус олігарха з’явиться найближчим часом.

Про це він сказав під час брифінгу після завершення засідання РНБО у п’ятницю, 14 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У мене є проєкт, попередній, закону, те, що стосується олігархів. Він зараз знаходиться в роботі. Його фахівці відпрацьовують. Найближчим часом ви всі його побачите, він буде внесений від імені Президента у Верховну Раду і всі ці дефініції відразу стануть всім відомі», - сказав Данілов.

Він нагадав, що законопроєкт розробляється за дорученням Президента України.

«Єдине, що я можу сказати, мені не подобалася ситуація, коли говориш слово "олігарх", а потім кожен на власний розсуд називав прізвище, ім'я, по батькові та вважав, що це саме ця людина відповідає цьому висловлюванню. Після прийняття цього закону все стане на свої місця, і ми будемо публічно знати, чи є, скажімо так, Петренко, олігархом, чи є з Петренком пов’язані особи. Це має бути публічна річ, тут нічого такого страшного і дивного немає. Ще раз наголошую: Президент дуже хоче, щоб в нас було дуже багато заможних людей. Сама олігархія породжує ситуацію, коли немає конкуренції, коли є монополія і це дуже небезпечно. З урахуванням всіх речей, що не монополізовані великі частини нашої економіки, окрім того, ми сьогодні можемо спостерігати так звану територіальну олігархізацію, і таке явище у нас починає з’являтися, нам всім треба терміново поставити крапку в цьому питанні», - вважає Данілов.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.